الخشت: مجلة جامعة القاهرة ساهمت في إضافة مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) إنجاز كبير بتصدرها المركز السادس على مستوى العالم وفق نتائج سايت سكور CiteScore وحسب مؤشر سكوبس واستمرار تواجدها في المربع الذهبي لفئة المجلات Q1 في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2024، والتي جاءت فيه في المركز 13 عالميًا.

وأكد الدكتور الخشت، على ارتفاع معامل تأثير مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) من 4.3 إلى 11.4 خلال سبع سنوات وفق مؤشرات تصنيف كلاريفيت الدولية.

وأشارإلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثمن وأشاد بالنتائج التي حققتها الدوريات العلمية المصرية في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية 2024.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مجلة البحوث المتقدمة بجامعة القاهرة (JAR) واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل كلاريفيت وسكوبس وسيماجو، مشيرًا إلى تصدرها المجلات المصرية والإقليمية ومنافستها للمجلات العالمية في المؤشرات العالمية لقياس أداء وجودة المجلات.

وأفاد بأن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) حققت إنجازًا دوليًا جديدًا بتصدرها المركز السادس عالميًا في نتائج CiteScore لعام 2023 حيث حصلت على معامل اقتباسات (SiteScore 21.6) مقارنة بالمركز السابع لسنة 2022، والذي كان مقداره 19.6 في هذه السنة بنسبة تقدم 10%، وكان في عام 2017 مقداره 6.7 أي بنسبة تقدم 223%، مما يوضح التطور والرقي المستمر للمجلة وأدائها مما جعلها من أوائل المجلات المتخصصة بترتيب السادس عالميًا، بينما تتصدر المجلة المركز التاسع وفق مؤشرات قاعدة بيانات Scimago خلال عام 2023 بالمقارنة بالمركز الحادي عشر خلال عام 2022.

وأشار الدكتور محمد الخشت، أنه وفق نتائج مؤشرات قاعدة بيانات كلاريفيت والتي تصدر القائمة المحدثة لمعامل التأثير بصورة دورية خلال شهر يونيو من كل عام، فقد حصلت مجلة البحوث المتقدمة بجامعة القاهرة ((JAR على معامل تأثير 11.4 خلال أحدث إصدار لمعامل تأثير المجلات العلمية الصادرة من كلاريفيت لعام 2023 مقارنة ب 10.7 خلال عام 2022 وذلك بزيادة مقدارها 6.54% وبزيادة مقدارها 165% لقيمة معامل تأثير المجلة خلال عام 2017 والذي حققت فيه المجلة معامل تأثير 4.3.

كما أوضح أنه وفق أحدث مؤشرات قاعدة كلاريفيت فإن مجلة البحوث المتقدمة بجامعة القاهرة تأتي في المركز الثاني عشر في قائمة الدوريات متعددة التخصصات وذلك من مجموع 134 مجلة على مستوى العالم.

و أكد الدكتور الخشت، أن مجلة البحوث المتقدمة JAR ساهمت في إضافة مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعة، إذ حققت حوالي 84 ألف دولار في 2023، مقارنة بمبلغ 54 ألف دولار في 2022 والذي يعد إنجازا كبيرًا للجامعة على المستوى العلمي والبحثي والاقتصادي، وذلك بالعملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلة جامعة القاهرة أصبحت من أكثر المجلات التي يتسابق عليها الباحثين من جميع دول العالم للنشر بها وهي من المجلات التي ترتقي بصورة سنوية في كافة مؤشرات النشر بها والاستشهادات ببحوثها دوليًا، حيث أن رئاسة جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمي العالمي والارتقاء بمجلات الجامعة الدولية المتنوعة مما يؤدى إلى التقدم في كافة التصنيفات الدولية.

وقال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس تحرير المجلة، إن إدارة المجلة تعمل على تطبيق سياسات النشر العلمي والالتزام بالمعايير الدولية التي أقرتها إدارة الجامعة، لافتًا إلى أن هيئة التحرير تضم نخبة من أساتذة جامعة القاهرة المرموقين وعلماء بارزين من الخارج، مضيفًا أن المجلة تلقى كل دعم ورعاية وتوجيه من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة والذي يعطي كل الدعم لتطور المجلة ويتابع عن قرب ما يتم من عمل وجهد.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة علي الأستاذة بكلية الطب البشري شغلت منصب أول مدير تحرير للمجلة في العام 2009، وتلاها الدكتور عبد العاطي مصطفي الأستاذ بكلية الطب البيطري حتى عام 2019، وتعمل هيئة تحرير المجلة بجدية على إدارة العملية التحريرية والمراجعة، وتشمل فريقًا قويًا تحت إدارة الدكتور محمد علي فرج مدير التحرير، والدكتورة مروة فؤاد مساعد مدير التحرير وأستاذة بكلية الصيدلة، والدكتورة شروق الشناوي المحرر التنفيذي وأستاذة بكلية العلاج الطبيعي، بمعاونه الأستاذة ريهام أحمد.

كما تضم هيئة التحرير نخبة من أساتذة جامعة القاهرة أبرزهم: الدكتور جمال عصمت الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد سليمان الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتورة أميمة الجزايرلي الأستاذ بكليه الصيدلة، والدكتور محمد عبد الحارث الأستاذ بمعهد الليزر، والدكتور عمرو عدلي الاستاذ بكلية الهندسة، والدكتور ناصر سويلم، والدكتور نور عبد الغني الأساتذة بكلية العلوم وغيرهم من علماء جامعة القاهرة الأجلاء. كما تضم المجلة نخبة من العلماء البارزين بالخارج مثل الدكتور مصطفى الشاهد الأستاذ بجامعة اوكلاهوما الأمريكية، والدكتور صالح إبراهيم، والدكتور كوستاس بيسكالينوس، والدكتور أدوين فالدويزن، والدكتور جيفري مدين، والدكتور جيانبو شياو.