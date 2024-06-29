ثانوية عامة 2024| طلاب المنيا: امتحان الفيزياء فوق مستوى الطالب المتوسط

اكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا على أن امتحان مادة الفيزياء فوق الطالب متوسط ويحتاج وقت اطول وتركيز شديد .

وكانت أغلب الآراء تؤكد صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 والبعض الآخر قال إن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، لما به من جزئيات غير مباشرة والصعبة والتي تحتاج الي تركيز .

واكد عدد من الطلاب في الثانوية العامة إن وقت امتحان الفيزياء غير كاف مؤكدين أن هناك أسئلة صعبة وتحتاج إلى تركيز وقت طويل.

واستكمل اليوم 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم السبت، بمحافظة المنيا، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية والرياضية، والبالغ عددهم (23985) طالب بالشعبة العلمية ، و (2370) طالب بالشعبة الرياضية امتحان مادة الفيزياء بينما يؤدي طلاب الشعبة الادبية والبالغ عددهم (11077) امتحان مادة التاريخ حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الأول اليوم السبت في مادة التاريخ ، كما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.



ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.



ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.