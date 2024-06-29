وزير التعليم العالي يشارك "عن بُعد" في المنتدى النووي الدولي الثاني للشباب بروسيا

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المنتدى النووي الدولي الثاني للشباب "أوبنينسك الجديد24 " والمقام بمدينة "أوبنينسك"، أول مدينة علمية روسية، في الفترة من 24إلى 29 من يونيو الجاري، وذلك من خلال كلمة ألقاها الوزير (عن بُعد) ضمن أعمال الجلسة العامة للمنتدى حول "المهارات المستدامة من أجل انتقال عادل للطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة".

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن تحول الطاقة بمثابة تحول هيكلي للتوازن العالمي للطاقة، بما يؤدي لتقليل استخدام حصة الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على استخدام الطاقة الخضراء والمستدامة لمواجهة التحديات المناخية.

وأضاف الوزير أن الحاجة إلى توسيع قاعدة التعاون المُشترك في قطاع الطاقة النظيفة أصبح أمرًا جوهريا للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وخدمة مصالح الأمن القومي والرفاهية لمختلف دول العالم وذلك من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية لتعليم وتدريب الشباب وإعداد الكوادر والمتخصصين في هذا المجال.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة الاستفادة من التعاون بين دول البريكس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتسخير كافة الخبرات والكفاءات والإمكانات لضمان التحول الأخضر لسوق العمل.

وألقى الوزير الضوء على التعاون المصري الروسي لتحسين البرامج التكنولوجية وإنشاءاستراتيجيات جديدة وتحديد الأهداف التعليمية التي تخدم المشروعات الإستراتيجية في هذا المجال، مثمنًا جهود الشريك الروسي في مشروع (الضبعة)، والذي يجري تنفيذه من قبل مؤسسة روس آتوم الروسية والذي يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن المساهمة في توفير احتياجات جمهورية مصر العربية من الطاقة.

تأتي مشاركة الدكتور أيمن عاشور؛ تلبيًة للدعوة التي وجهتها مؤسسة "روس آتوم" الرائدة في مجال الطاقة النووية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته الأخيرة لدولة روسيا الاتحادية مطلع يونيو الجاري.

يذكر أن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات برئاسة الدكتور شريف صالح قام بالتنسيق والإعداد لمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المنتدى بالتعاون مع المكتب الثقافي المصري بموسكو.

وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالذكرى الـ70 لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في العالم، وفي هذا السياق قام الدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي - مدير مكتب البعثة التعليمية بموسكو ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع شجرة باسم جمهورية مصر العربية في معهد روس آتوم للتكنولوجيا بمدينة أوبنينسك الروسية؛ احتفالًا بهذه المناسبة.

يذكر أن المنتدى النووي الدولي الثاني للشباب بروسيا يقام كل عشر سنوات، ويعد منصة لمناقشة قضايا الابتكارات التكنولوجية الرئيسية والتعليم في الصناعات النووية العالمية، ويشارك بنسخته الثانية خبراء وعلماء شباب ومتخصصون وطلاب من أكثر من 75 دولة حول العالم.