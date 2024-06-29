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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024|تباين آراء الطلاب حول امتحاني الفيزياء والتاريخ في بورسعيد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة في بورسعيد
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أدى طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، امتحان مادتي الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بإجمالي 5872 طالب وطالبة موزعين على 15 لجنة أساسية.

 

تباين آراء الطلاب

 

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى الامتحان، حيث وصف معظم طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ بالسهل بينما تحدث آخرون أنه في مستوى الطالب المتوسط، في المقابل اشتكى معظم طلاب الشعبتين العلمي والرياضيات من صعوبة قرابة 13 سؤالا من إجمالي 46 سؤالا في امتحان الفيزياء خاصة الأسئلة ذات الاختيارين، بينما تحدث آخرون أن الامتحان سهل ولكن هناك سؤالين في مستوى الطالب أعلى من المتوسط.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمين العملية الامتحانية، فضلًا عن انتشار الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في كافة الأحياء بالإضافة إلى رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات لضمان وصول الطلاب والطالبات بكل سهولة ويسر إلى لجان الامتحانات.

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