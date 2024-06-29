ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. صعوبة الفيزياء وضيق وقت التاريخ أبرز شكاوى الطلاب (صور)

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى طلاب الثانوية العامة، منذ قليل من امتحانات اليوم، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الأول في مادة التاريخ، كما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة  اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وحول امتحان اليوم، قال طلاب بالشعبة الأدبية ممن أدوا امتحان التاريخ بإحدى لجان القاهرة، أن أسئلة التاريخ في مستوى المتوسط، ولكن الامتحان يحتاج وقتا أطول.

بينما أكد طلاب الشعبة العلمية، أن امتحان الفيزياء، به صعوبات، وأسئلة غير مباشرة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية  (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب  المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.

 

الثانوية العامة 2024 الامتحان امتحان التاريخ امتحان الفيزياء طلاب الثانوية العامة 2024