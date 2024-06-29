ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي عند الصوب باتجاه الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتسبب في إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا، من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الصوب بنطاق محافظه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 10اشخاص وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.


جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السرعة الزائدة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم حوادث الطرق في الفيوم محافظة الفيوم مستشفى الفيوم العام طريق أسيوط الغربي بالفيوم