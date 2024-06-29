رئيس حزب الوفد: ٣٠ يونيو كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن ثورة ٣٠ يونيو كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث، إذ أطاحت بنظام الإخوان المسلمين الذي كان يهدد مستقبل البلاد ووحدتها الوطنية. وقد عبّر الشعب المصري بشكل واضح عن إرادته في إسقاط هذا النظام الذي حاول السيطرة على مؤسسات الدولة وفرض أجندته الضيقة.

واشار “يمامة” -في بيان صادر عن الحزب اليوم- الي أن ثورة ٣٠ يونيو كانت ثورة شعبية بامتياز، حيث خرج الملايين في كافة ربوع مصر للتعبير عن رفضهم للتطرف والانقسام والعودة إلى مسار الديمقراطية والتنمية، وقد ترك هذا الحدث التاريخي بصمة واضحة على مسار البلاد في السنوات اللاحقة.

وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات الثورة وترجمتها على أرض الواقع من خلال مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة . كما ندعو إلى وحدة الصف الوطني والتكاتف حول المصالح العليا للبلاد، بعيدًا عن الخلافات الضيقة والمصالح الذاتية.

وقال إن ثورة ٣٠ يونيو ستظل حاضرة في ذاكرة المصريين كرمز للكرامة الوطنية وصمام الأمان لاستقرار مصر وازدهارها. وبهذه المناسبة الغالية، نؤكد على تمسكنا بهذه القيم ومواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا نحو مستقبل أفضل.