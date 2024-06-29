ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف على 2619 مصابا خلال قافلتين طبيتين فى مركزى مغاغة وسمالوط

قافلة طبية علاجية
قافلة طبية علاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 2619 حالة خلال قافلتين طبيتين بقريتين من قرى مراكز المنيا، ضمت قرية التحرير التابعة لمركز مغاغة على مدار يومي 24 و25 يونيه الجاري، وقرية بوجة بسمالوط خلال يومي 26 و27 يونيه الجاري وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها  رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فاعليات القافلتين أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 2619 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت عدد 531 حالة جراحة، 800 حالة أطفال، 412 باطنة، 107 نساء ،150 أسنان، 368 جلدية، 81 حالة أنف وأذن، 25 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 289 تحليلاً متنوعاً و 11 أشعة عادية، وحالتي موجات صوتية، و 187 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 211 متردداً .

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (2)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (2)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (3)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (3)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (4)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (4)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.31 PM (1)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.31 PM (1)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.31 PM
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.31 PM
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (1)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (1)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (2)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (2)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (3)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (3)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (4)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (4)
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حياة كريمة سمالوط بالمنيا مبادرة حياة كريمة محافظ المنيا مركز مغاغة مراكز المنيا