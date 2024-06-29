توقيع الكشف على 2619 مصابا خلال قافلتين طبيتين فى مركزى مغاغة وسمالوط

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 2619 حالة خلال قافلتين طبيتين بقريتين من قرى مراكز المنيا، ضمت قرية التحرير التابعة لمركز مغاغة على مدار يومي 24 و25 يونيه الجاري، وقرية بوجة بسمالوط خلال يومي 26 و27 يونيه الجاري وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.



أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فاعليات القافلتين أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 2619 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت عدد 531 حالة جراحة، 800 حالة أطفال، 412 باطنة، 107 نساء ،150 أسنان، 368 جلدية، 81 حالة أنف وأذن، 25 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 289 تحليلاً متنوعاً و 11 أشعة عادية، وحالتي موجات صوتية، و 187 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 211 متردداً .

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (2)

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (3)

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM (4)

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.30 PM

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.31 PM (1)

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.17.31 PM

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (1)

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (2)

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (3)

WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.18.54 PM (4)