عمر العربي يحصد برونزية بطولة رومانيا الدولية للجمباز الفني

توج عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات الفردي العام، ببطولة بوخاريست الدولية للجمباز الفني، المقامة في رومانيا خلال الفترة 26 يونيو وحتى 1 يوليو المقبل.

وجاء عمر العربي في المركز الثالث بعد أن حقق 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اللاعب الكندي صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية.

ويشارك عمر العربي ومعه جنى محمود لاعبي المنتخب الوطني للجمباز الفني في البطولة، ضمن خطة إعداد وضعها الاتحاد المصري برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لتجهيز اللاعبين من أجل مشاركة مميزة في أولمبياد باريس 2024.

وكان عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني حقق المركز الأول والميدالية الذهبية، فى منافسات الفردي ببطولة أفريقيا التي استضافتها المغرب وحسم تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وحصلت جنى محمود لاعبة منتخبنا الوطني المتأهلة لأولمبياد باريس 2024، على المركز الأول والميدالية الذهبية في الفردي العام.

وجهز اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خطة الإعداد النهائية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويسعى اتحاد الجمباز لإقامة عدد منّ المعسكرات الداخلية والخارجية القوية والمشاركة فى عدد من البطولات الدولية لاكتساب خبرات الاحتكاك مع المدارس القوية فى لعبة الجمباز.