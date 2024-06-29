الثانوية العامة 2024| تباين آراء الطلاب حول امتحان مادة الفيزياء

تباينت اراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا حول امتحان الفيزياء وكانت أغلب الآراء الأخري تؤكد صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 والبعض الآخر قال إن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، لما به من جزئيات غير مباشرة والصعبة والتي تحتاج الي تركيز .

واكد عدد من الطلاب في الثانوية العامة إن وقت امتحان الفيزياء غير كاف مؤكدين أن هناك أسئلة صعبة وتحتاج إلى تركيز وقت طويل.

وأوضحت طالبة في الثانوية العامة أن امتحان الفيزياء كان في مستوي الطالب العادي، وأنه كان سهلا ويوجد به ثلاثة اسئلة فقط من الأسئلة الصعبة.

كما عبر عدد منهم عن رضاهم بمستوى امتحان الفيزياء الذي جاء في مستوى متوسط، ووصفوه بالسهل ماعدا بعض الأجزاء .

مادة التاريخ حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الأول اليوم السبت في مادة التاريخ ، كما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.



ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.



ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.