«المؤتمر»: الاستثمار الأوروبي يعزز مكانة مصر اقتصاديًا

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، كما أنه يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، ويعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن التعاون مع الدول الأوروبية في مجالات الاستثمار والتجارة بعد ترفيع العلاقات بين الجانبين مؤخرا يعد محوراً أساسياً لخطط التنمية الاقتصادية التي نطمح لتحقيقها ومن خلال هذا المؤتمر، نأمل أن نشهد توقيع اتفاقيات استثمارية هامة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدا أن نتائج المؤتمر المثمرة ستعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات الأوروبية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي يأتي تتويجا لنجاحات السياسة الخارجية المصرية بعد ٣٠ يونيو لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية وتعزيز دور مصر كلاعب رئيسي في الساحة الإقليمية والدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو مستقبل اقتصادي واعد حيث يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق الازدهار للجميع.