أهالي صفط تراب يناشدون محافظ الغربية بتوفير غواصين لاستخراج جثة غريق

تكثف أجهزة محافظة الغربية المختلفة من جهودها لاستخراج جثمان طالب لقي مصرعه غرقاً بترعة قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

أهالي صفط تراب: نطالب بتوفير فرق إنقاذ إضافية

وناشد أهالي القرية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتوجيه بإرسال فرق إنقاذ إضافية لسرعة استخراج الجثمان قبل أن يجرفه التيار الي منطقه بعيدة مما يزيد من صعوبة عمليات البحث .

وطالب الاهالي بتوفير لانشات تمشيط للبحر والري التطهير أمام الصولات ومحيط المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت أمس إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب يدعي علي حماده 15 سنة غرقا بترعة صفط تراب التابعة لمركز المحلة.

علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، ولا زالت عمليات البحث جارية لاستخراج الجثمان.