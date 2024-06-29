الثانوية العامة 2024| إصابة طالبة بتشنجات عصبية بسبب الفيزياء بالمنيا

أصيبت طالبة ثانية بحالة تشنجات عصبية أثناء خروجها بعد أدائها امتحان الفيزياء بأحد لجان امتحانات محافظة المنيا وتم نقلها للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم بالمنيا، بيانا بإصابة الطالبة هايدي مصطفي محمد 18 سنة المقيمة بمدينة سمالوط بعد تعرضها لحالة عصبية تشنجات عقب خروجها من اللجنة بعد أدائها امتحان مادة الفيزياء بشهادة الثانوية العامة بلجنة مدرسة سمالوط الابتدائية وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى سمالوط النموذجي.

وكانت قد أصيبت طالبة بحالة تشنجات عصبية أثناء أدائها امتحان الفيزياء بأحد لجان امتحانات محافظة المنيا وتم نقلها للمستشفى.

حيث تلقت غرفة عمليات التربية والتعليم بالمنيا، بيانا بإصابة الطالبة ياسمين مصطفى سيد18 سنة المقيمة بمدينة بني مزار بعد تعرضها لحالة عصبية تشنجات أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء بشهادة الثانوية العامة بلجنة المعهد الأزهري ببني مزار وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة للمستشفى جمهورية.