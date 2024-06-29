الثانوية العامة 2024| شكاوى من امتحان الفيزياء.. صراخ وبكاء أمام اللجان بالمنيا

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، واشتكى طلاب الثانوية العامة، من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط ويحتاج إلى وقت أطول للحل.

وشهدت اللجان حالة من البكاء والصراخ بين الطالبات اللاتي أكدن أن الامتحان صعب ويحتاج إلى وقت إضافى.

واستكمل 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم السبت، بمحافظة المنيا، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية والرياضية، والبالغ عددهم (23985) طالبا بالشعبة العلمية، و(2370) طالبا بالشعبة الرياضية امتحان مادة الفيزياء بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية والبالغ عددهم (11077) امتحان مادة التاريخ حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الأول اليوم السبت في مادة التاريخ ، كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألفا و574 طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و827 طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم 207 آلاف و685 طالبا وطالبة.