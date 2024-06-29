النائبة نورا علي: 30 يونيو ثورة مفصلية في تاريخ مصر

أكدت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن ثورة الـ 30 من يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره ، مشيرة ونحن نحتفل بذكراها العاشرة، نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو تلك الملحمة التي كانت انتصارًا لهوية الشعب المصرى الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصرى ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان.

وقالت علي -في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"- الثورة تعد ثورة مفصلية في تاريخ الوطن، صوبت مسارات الدولة المصرية الحديثة، وأماطت الغيوم والسحائب عن سماء مصر الصافية، وفتحت الطريق أمام قيادتها الوطنية لتضع على عاتقها بناء اللُحمة الوطنية على ركائز مؤسسات دولة عصرية حديثة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القيادة السياسية حريصة على العمل للحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبات من اليقين أن استعادة مكانة مصر الدولية يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين.