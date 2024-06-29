الثانوية العامة 2024.. طلبة الفيوم يعبرون عن استيائهم من صعوبة الفيزياء والتاريخ

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ واستمر الوقت لكلا منهما ساعتين، وأكدت آراء الطلاب بمحافظة الفيوم أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط إلا أن هناك أسئلة تضمنت جزئيات صعبة في مادة الفيزياء، موضحين أن الأسئلة صعبة وتحتاج إلى وقت إضافى، وهناك صعوبات خاصة في سؤال.

وأكد الطالب محمد عبد الوهاب طالب بالثانوية العامة، أن امتحان مادة الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط إلا أن هناك عددا من الأسئلة كانت تحمل صعوبة شديدة، وكانت تحتاج توضيح أكثر ووقت أطول.

وأضافت هبة إبراهيم طالبة بالثانوية العامة، أن وقت الامتحان غير كافٍ لما يتمتع به من صعوبة في الإجابة عن بعض الأسئلة.

وقال أحمد عيد أحد طلاب الثانوية العامة، إنه برغم هدوء لجان الامتحان وتوفير كل سبل الراحة لاستطاعة الطلاب من أداء امتحاناتهم إلا أن أسئلة الامتحان كانت بها تركات وصعوبة لا يتسع لحلها الوقت المحدد للامتحان، وكان لا بد من مراعاة تحديد الأسئلة على مستوى الطالب المتوسط لكن ما وجدناه في الأسئلة يفوق مستوى الطالب المتفوق، وأوضح أن سؤالين في الامتحان كانا يحملان صعوبة بالغة أهدروا أغلب الوقت المقرر للامتحان.

مطالبين وزارة التربية والتعليم بضرورة مراعاتهم أثناء التصحيح، كما أكد الطلاب أن أكثر من 30% من الأسئلة فوق مستوى الطالب الفائق، كما أوضح الطلاب أن باقى جزئيات الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.