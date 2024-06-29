وزيرة الهجرة تبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون الثنائي

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفداً من الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، برئاسة السيد ماريو ساندر، لبحث مستقبل التعاون المشترك بين الجانبين من خلال المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج.

وأكدت الوزيرة جندي على اعتزازها بالعلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا، وأشادت بالتعاون المثمر في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية.

وأوضحت جندي أن هذا التعاون أثمر عن إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، الذي يقدم خدمات مهمة للشباب المصري الراغب في الهجرة، بالإضافة إلى إعادة إدماج المصريين العائدين من الخارج.

من جانبه، أكد السيد ماريو ساندر على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجالات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، مشيداً بالجهود المشتركة لتطوير المركز المصري الألماني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتباحث لتحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين في مجالات الهجرة والتدريب والتوظيف.