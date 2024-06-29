حملات مكثفة لرفع الإشغالات عن الطرق العامة لـ 5 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام مما يتسبب فى إعاقة حركة المرور وسير المواطنين والمركبات.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، حملات مكثفة لرفع الاشغالات بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة من المواطنين والمركبات بشارعي(الثورة- المدينة المنورة )، إلى جانب ميدان النافورة بجوار موقف الغروب ،وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الطريق وفتحه أمام المارة والسيارات وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام وعودة الانضباط للشارع وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، جهودها لإزالة الاشغالات بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة ،حيث نفذت حملات مكثفة لرفع الاشغالات ونقل الباعة الجائلين لتحسين حركة السير أمام المواطنين ،وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين حفاظاً على الشكل الحضاري بشوارع المدينة، وفى مركز سمالوط،قامت الوحدة المحلية بتكثيف الحملات والجهود لرفع كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية ومراجعة الإعلانات غير المرخصة بالشوارع والميادين ورفع اللافتات، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وأسفرت حملة لازالة الاشغالات عن تحرير 50 مخالفة إشغال طريق ومحال عامة وإزالة إدارية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، مع تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على النظافة وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

و في مركز ومدينة المنيا ،قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات حيث أسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر إشغال طريق بشوارع حى غرب المدينة وتم التعامل الفوري، كما نفذت حملة بحى وسط المدينة أسفرت عن تحرير 21 محضر إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وفى مركز ملوى، نظمت الوحدة المحلية حملات لرفع الاشغالات بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث تم تحرير 56 مخالفة متنوعة ما بين (إزالة إدارية ، محضر إشغال طريق)، وذلك بشوارع المدينة.

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