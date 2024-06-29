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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيرادات Inside Out 2 تتجاوز 863 مليون دولار عالميا

Inside Out 2
Inside Out 2
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يواصل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Inside Out” من بطولة صوت النجمة آيمي بوهلر، صدارة شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي.

بلغت  عائدات الفيلم على مستوى العالم 863.3 مليون دولار، جمع منها 411.9 مليون دولار في صالات السينما الأمريكية و451.3 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 200 مليون دولار تقريبا، وفق موقع "بوكس اوفيس موجو".

سجل الفيلم أعلى افتتاحية له هذا العام، متجاوزًا فيلمي "Dune: Part Two" (82.5 مليون دولار) و"Godzilla x Kong: The New Empire" (80 مليون دولار). كما يعتبر الإصدار الوحيد لعام 2024، والأول منذ فيلم "Barbie" الصادر في يوليو الماضي، والذي تتجاوز افتتاحيته أكثر من 100 مليون دولار.

في الجزء الجديد من الفيلم، يعود فيلم ديزني وبيكسار "Inside Out 2" في ذهن المراهقة الحديثة "رايلي" بينما يخوض المقر الرئيسي تدميراً مفاجئاً لإفساح المجال لشيء غير متوقع على الإطلاق: مشاعر جديدة! فرح، حزن، غضب، خوف واشمئزاز، الذين كانوا يخوضون عملية ناجحة على جميع الأصعدة منذ وقت طويل، يعجزون عن تحديد مشاعرهم لدى وصول القلق. ويبدو أنها ليست بمفردها، فقد أحضرت معها الإحراج والغيرة والحسد.

Inside Out شباك التذاكر الأمريكي