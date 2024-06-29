النائبة سحر العشري: 30 يونيو حمت الهوية المصرية

قالت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من خطر حكم الجماعات المتطرفة، وانتشلت مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب، فأعادت للدولة توازنها، وفتحت أبواب التنمية الحقيقية.

وتابعت العشري في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم أن رغم كل التحديات التي واجهتنا إلا أن 30 يونيو تحول جوهري في بناء دولة جديدة، وفي ذكرى هذه المناسبة ندعو المصريين قيادة وشعبا للعمل على الإصلاح والتقدم ومواجهة التحديات ، مشيرة تعتبر 30 يونيو البداية لميلاد الجمهورية الجديدة وشرارة البدء وقوة الدفع الحقيقية لبناء الوطن والانطلاق نحو مستقبل أفضل يستفيد من تجارب الماضي وخبراته.

وأوضحت سحر، تمثل أركان الجمهورية الجديدة، خطوة الدفع للأمام للمصريين والدولة المصرية نحو التقدم وليس مصر فقط بل تطور المحيط الإقليمي العربي بأكمله.