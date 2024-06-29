الثانوية العامة 2024.. الوزارة تتوصل للجنة المتورطة في تصوير امتحان التاريخ بالقاهرة

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية للثانوية العامة، غرفة عمليات تعليم العاصمة ومتابعة سير أعمال امتحانات اليوم الخامس للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣(دور أول).

ويؤدى (٥٥٨٧٦) طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم - رياضة) الامتحان فى مادة الفيزياء.

بينما يؤدى (٣٣٩١٢) طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ.

واطمأن "موسى" على انتظام دخول الطلاب داخل اللجان الامتحانية بدءاً من الساعة الثامنة والربع حتى تتم عملية التفتيش فى يسر، مشدداً على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان.

كما أكد على توزيع كتيب المفاهيم واوراق الإجابة ( البابل شيت) قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ، على أن يتم توزيع الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة.

وشدد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال اﻻمتحانات والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التنبيه على الملاحظين بتوجيه الطلاب بكتابة البيانات بدقة والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، والمراجعة الدقيقة من قبل الملاحظ دون كتابته أى شىء نيابة عن الطالب.

ضبط اللجنة المتورطة في تصوير امتحان التاريخ بالقاهرة

وكان قد كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر ٥" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، بعد بدء الامتحان، نماذج لامتحان مادة الفيزياء، الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2024، منذ التاسعة صباح اليوم.

ونشرت جروبات الغش، أسئلة وإجابات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024، بعد بدء اللجنة بـ20 دقيقة.

كما تم تداول أسئلة وإجابات امتحان الفيزياء الذي أداه طلاب الشعبة العلمية عبر جروبات الغش، وذلك بعد بدء اللجنة.