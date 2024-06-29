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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة التخطيط: الدولة استثمرت في شبكة الطرق لتصبح مؤهلة للتجارة العالمية

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استثمرت في شبكة الطرق لتصبح مصر مؤهلة للتجارة العالمية، وتحفز وتجذب المستثمرين، مع العمل على ضبط النمو السكاني في مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي: إن النقطة الأخرى هي الحماية الاجتماعية مثل ضبط معدلات النمو السكاني، ومحور التمكين الاقتصادي للمرأة، فمصر تنظر للمرأة على أنها محور أساسي وليس مجرد قيامها بدور ثانوي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وقدرات مصر الاقتصادية، إضافة إلى الحماية الاجتماعية، التي تتمثل في أكبر مشروع تنموي في العالم، والتي أطلقها الرئيس السيسي- هو ما يقدم العديد من الخدمات للمواطنين في مصر على مستوى الجمهورية.

يتضمن اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بحضور مفوضين أوروبيين ووزراء مصريين وممثلين لمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

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