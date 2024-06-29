توفير العلاج لـ1400 مواطن ببني سويف في قافلة طبية

قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" 26 و27 يونية الجاري "بقرية قلها مركز إهناسيا.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في تقريرها، اليوم، أن القافلة الطبية مكونة من 9عيادات في 8 تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة - العظام - الأسنان ) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1403 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 51- معمل طفيليات 35- حالات الأشعة العادية 11 - استصدار 8 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 87 حالة

مشيرة إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 100

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيرى الشرقاوى منسق القوافل والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي ، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"