رئيسة المفوضية الأوروبية: لدينا أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إننا وقعنا من قبل مع مصر اتفاقية شراكة استراتيجية، والتي تعكس علاقة وطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت رئيسة المفوضية خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك: “لدينا أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا وهذا يدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات”، متابعة: “نعمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو”.

وأشارت إلى أننا لدينا أكثر من ألف شركة تعمل بالمنطقة، ونسعى للعمل لمزيد من تيسير الظروف الاستثمارية.