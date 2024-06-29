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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيسة المفوضية الأوروبية: لدينا أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إننا وقعنا من قبل مع مصر اتفاقية شراكة استراتيجية، والتي تعكس علاقة وطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت رئيسة المفوضية خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك: “لدينا أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا وهذا يدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات”، متابعة: “نعمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو”. 

وأشارت إلى أننا لدينا أكثر من ألف شركة تعمل بالمنطقة، ونسعى للعمل لمزيد من تيسير الظروف الاستثمارية. 

مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية