الثانوية العامة 2024.. محافظ المنوفية يتابع انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم السبت، انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

أكد محافظ المنوفية، على وجود متابعات دورية بجميع لجان الامتحانات من خلال الربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالمدن والمراكز لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي بلاغات لضمان مصلحة الطلاب.

حيث يؤدي اليوم، الموافق 29 يونيو، طلاب الثانوية العامة القسم العلمي امتحان مادة الفيزياء، والقسم الأدبي امتحان مادة التاريخ.

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع اللجان في المحافظة تعمل بشكل منتظم وتوافد جميع الطلاب لأداء الامتحانات وسط أجواء مستقرة.

بلغ عدد الطلاب الذين لهم الحق في دخول الامتحان 36,721 طالبًا وطالبة، موزعين على 104 لجان امتحانية، وتم تجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك تنسيقاً تاماً ومستمرًا مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيراً إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة في كافة اللجان.

شدد محافظ المنوفية على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب لمساعدتهم على تأدية الامتحانات بسهولة، وتكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتهاء الامتحانات بشكل لائق، مؤكداً على عدم السماح بأي تجاوزات تخل بالمنظومة التعليمية حفاظًا على الصالح العام ومصلحة الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.