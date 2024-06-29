النائبة آمال رزق الله: ثورة 30 يونيو أعادت تقديم مصر كقائد عربي وإقليمي صاعد

أكدت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو حققت التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات التي خلفتها جماعة الإخوان الإرهابية، وهذه المرحلة كشفت قدرة الشعب بقيادته الحكيمة الجديدة على إعادة تقديم مصر كقائد عربي وإقليمي صاعد، لا يمكن الاستغناء عنه وعن دوره على المستويات العربية والإفريقية والإقليمية والدولية، وعن قدرة الشعب المصري ودولته على التقدم بأقدام ثابتة نحو فتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية عبر عدة مشاريع قومية كبرى.

وتابعت “آمال” في تصريحات خاصة اليوم، أن الثورة ركزت في أهدافها على العمل والبناء، ونظرة مستقبلية لتحقيق الرخاء ضمن رؤية 2030، بعد إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، للانطلاق نحو التقدم، كما تتزامن الولاية الجديدة للسيد الرئيس والتي تمتد بين عامي 2024 – 2030، مع خطوات البناء وتدعيم مرتكزات الجمهورية الجديدة بعزيمة وإصرار، في رسالة للجميع أن مصر كلها على قلب رجل واحد وتسعى جميعاً إلى هدف واحد وهو مستقبل أفضل للجميع.

