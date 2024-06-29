السيسي وأورسولا فون يشهدان جلسة "الإصلاح الاقتصادي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بمصر"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، جلسة حوارية بعنوان: الإصلاح الاقتصادي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بمصر وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ألقى كلمة، منذ قليل، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد خلالها أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.

وأكد السيسي، أن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار؛ حيث التزم الجانبين بتعزيز التعاون، في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.