ننشر التقرير الطبي لشقيقة مرتضي منصور بعد تعرضها لحادث بالعجوزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة شقيقة المستشار مرتضي منصور اثر تعرضها لحادث سير.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابة، وكشف التقرير الطبي لحالتها أنها اصيبت بكسر فى الساق اليسري وكذلك كسر بمشط بمشط القدم، بالإضافة إلى كسر بالكوع الأيمن ومنطقة الحوض والكاحل الأيمن وتم حجزها لإجراء عملية جراحية عاجلة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابة بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي دعاء منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق مصابة، جري نقل المصابة إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من ضبط السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابة بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي دعاء منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق مصابة، جري نقل المصابة إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من ضبط السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.