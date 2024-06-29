محافظ المنيا يتابع استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بمطاي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بمدينة مطاي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينة والقرى بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس مركز مطاي أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى.

وأكد رئيس مركز مطاي على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل إدارة التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

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