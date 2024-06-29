"ولاد رزق 4" يشعل سينما الأجزاء.. رسائل إمام الفنية.. وأنور يخشى لعنة بيومي

يشتعل الموسم السينمائي الحالى لعيد الأضحى، بالعديد من الكواليس الخاصة بعد طرح الأفلام للمنافسة بدور العرض السنمائي، ولا حديث يعلو فوق تحطيم فيلم ولاد رزق الجزء الثالث لكل الإيرادات السينمائية على مدار التاريخ الفني بمصر، وصاحب تلك الحالة إعلان المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جزء رابع من فيلم ولاد رزق، خاص وأنه كان قد دعم فى إنتاج الجزء الثالث والذى حقق نجاح ساحق، هناك العديد من الأحداث الخاصة بكواليس بورصة الموسم السينمائي.

الإعلان عن "ولاد رزق ٤" يشعل سينما الأجزاء

بمجرد إعلان المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جزء رابع من فيلم "ولاد رزق"، خاصةً وأنه شارك فى دعم الجزء الثالث للعمل، والمعروض حالياً بدور العرض السينمائى للمشاركة فى الموسم السينمائى لعيد الأضحى.

وبعد الإعلان عن الجزء الرابع، وهو ما يمثل شكل جديد لسينما الأجزاء على غرار السينما العالمية، وهو ما شجع بعض الأعمال حبيسة الأدراج أن تخرج وتطل علينا بأجزائها المحتملة، مثل أفلام "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، والذى تم الإعلان على فترات عن وجود جزء ثاني للعمل وجارى التحضير له.

فيلم "الجزيرة ٣"، خاصةً وأنه مشابهه لأولاد رزق فى نجاح الأجزاء الأولى له، وأن اللون الدرامى للعمل يحتمل اجزاء أخرى.

"لا تراجع ولا استسلام"

احتمالية عودة الفنان أحمد مكى، إلى فكرة الجزء الثاني من الفيلم الناجح "لا تراجع ولا استسلام"، وكلها مؤشرات إيجابية لتشجيع كل تلك الأعمال على العودة للظهور مره أخرى بعد تقبل الجمهور لفكرة تعدد الأجزاء.

رسائل محمد إمام

وجه الفنان محمد إمام العديد من الرسائل بعد طرح فيلمه الأخير اللعب مع العيال، والمشارك في موسم عيد الأضحى السينمائى، ويعتبر الفنان محمد إمام من أفضل الفنانين فى استخدام السوشيال والتسويق لنفسه ولأعماله من خلالها، ووجه إمام العديد من الرسائل خلال الفترة الماضية.

رسالة إمام الأولى

محمد إمام يوجه رسالة لصناع فيلم أولاد رزق

وجه الفنان محمد إمام رسالة إلى صناع فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بمجرد طرحه في دور العرض السينمائي للمشاركة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

ونشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ترتيب تصدر الأفلام، وجاء فيلم "ولاد رزق ٣ " فى المركز الأول، ثم جاء فيلم "اللعب مع العيال" فى المركز الثانى.

وعلق الفنان محمد إمام على الترتيب "مش اى حد يقدر ينافس ولاد رزق، مبروك لكل زمايلي على النجاح الكبير".

وتابع إمام "خطوات لقدام كنا محتاجينها والنجاح ده السينما المصرية والعربية، الصناعة دى هدفها هو إسعادكم، إن شاء الله نتقابل فى أفلام أضخم وأحلى".

وبذكاء استطاع الفنان محمد إمام أن يضع نفسه فى مقارنة مع الفيلم الأنجح والمتصدر خلال الموسم، إلى جانب ظهوره بشكل متحضر يبارك لزملاء المهنة النجاح.

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" حول مدرس يتم نقله إلى منطقة نائية فى الصحراء، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة محمد إمام، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج شريف عرفة.

رسالة إمام الثانية

وجه الفنان محمد إمام رسالة إلى الناقد الفنى طارق الشناوى، بعد أن أشاد به الأخير على خطوات إمام الفنية الأخيرة.

ونشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تصريحات الناقد طارق الشناوى والتى جاءت "محمد إمام يتقدم بخطوات واثقة للمقدمة، بملامح خاصة فى التعبير، وما تراه على الشاشة من عادل إمام يدخل فى إطار الجينات الوراثية، ولكننا هذه المره نرى فقط النجم محمد إمام يصنع لنفسه طريق خاص".

وعلق الفنان محمد إمام على رسالة الناقد طارق الشناوى "أنا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الأستاذ طارق بقاله فتره .. ده كان مش راحمني من ساعة ما بدأت، على العموم كلامك أسعدني جداً وبقيت بحب رأيك مش عارف ليه".

أوضح الفنان محمد إمام من خلال الرسالة، أن الناقد طارق الشناوى يشيد به وتغير موقفه وهو ما يعطى مدلول على تطور وتغير إمام خلال مشواره الفنى، إلى جانب تجميع آراء النقاد الإيجابي يعطى للجمهور ثقة أكبر فى الفنان وفى أعماله.

محمد أنور يخشي لعنة بيومى فؤاد

يشارك الفنان محمد أنور فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "جوازه توكسيك"، ويسعى أنور لإثبات نفسه فى الكثير من التحديات، أولها أنه جدير بالبطولة السينمائية.

والأخرى الابتعاد عن شبح المقاطعة الفنية على خطى الفنان بيومي فؤاد، خاصةً بعد موقف أنور الأخير، وأنه حل محل الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن المشاركة فى عرض مسرحي بالمملكة العربية السعودية وقت بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وبعد قبول الفنان محمد أنور الذهاب بديلاً لسلام، هاجم الجمهور الفنان محمد أنور وانهالت عليه حملات المقاطعة الفنية.

فيلم جوازه توكسيك بطولة محمد أنور، بيومى فؤاد، ليلي علوي، تامر هجرس، هيدي كرم.