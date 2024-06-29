"وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لحماية المحاصيل البقولية

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا تحت عنوان " المكافحة المتكاملة لآفات المحاصيل البقولية في الحقل والمخزن" و ذلك خلال الفترة 23-24 يونيو 2024 بفرع المعهد بالمنصورة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد لدور وقاية النباتات في الحفاظ على صحة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الآفات التي قد تؤثر سلباً على نمو النباتات وجودة المحصول والتصدي لها بشكل فعال من خلال التحديث المستمر لبرامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات لا سيما في ظل التحديات البيئية والمناخية المعاصرة ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وأوضح الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد و التدريب أن البرنامج شمل تدريب المشاركين و تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل البقولية في الحقول و المخازن و طرق الوقاية منها وأحدث مجاميع المبيدات الفعالة الموصي بها لمكافحة الحشرات، كما تطرق لأهمية المستخلصات النباتية ودورها في الحد من أضرار الآفات الزراعية كاتجاه آمن للزراعة النظيفة.

يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في فروعه بالمحافظات المختلفة، و قد قام بالتدريب فيه نخبة متخصصة من الأساتذة و الباحثين بمعهد بحوث وقاية النباتات و تم تحت اشراف الدكتور نبيل غانم رئيس فرع المعهد بالمنصورة- محافظة الدقهلية.

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