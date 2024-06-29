النمسا تؤكد التزامها بتعزيز مبادرات ثقافية تعالج قضايا عالمية مهمة

أكدت وزارة الخارجية النمساوية، أن مساهمتها في إطلاق أكبر جدارية في فيينا باسم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعكس التزام النمسا بتعزيز المبادرات الثقافية التي تعالج القضايا العالمية الهامة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم /السبت/ - أن هذا العمل الفني يحتفل بمرور 45 عامًا على إنشاء المركز الدولي للأمم المتحدة في فيينا ويعد رمزا للسلام والعدالة والمؤسسات القوية ويعمل بمثابة مصدر إلهام لمستقبل أكثر استدامة.

وأضافت أن مشاركة النمسا تأتي انطلاقا من أن الفن لغة عالمية لديها القدرة على توحيد الناس عبر الحدود وإثارة مناقشات مهمة حيث يعد هذا المشروع جزءا من جهود البلاد المستمرة لاستخدام الثقافة كأداة للدبلوماسية والتعاون الدولي.

يذكر أنه تم أمس افتتاح جدارية عملاقة على مبني الأمم المتحدة في فيينا حيث قام فنان الشارع الأسترالي الشهير فينتان ماجي بتحويل برج يبلغ ارتفاعه 50 مترا إلى لوحة جدارية عملاقة.

يشار إلى أن اللوحة الجدارية تصور أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة وتسلط الضوء بشكل خاص على الهدف 16 وهو السلام والعدالة والمؤسسات القوية ويهدف هذا التمثيل الفني إلى رفع مستوى الوعي بضرورة بذل الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف.