محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة جاء فيها “يسعدني ويشرفني أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية أسمى التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال”.

وبهذه المناسبة الوطنية نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية ونعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.

كما بعث المحافظ ببرقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، مؤكداً أن ثورة الثلاثين من يونيو شكلت يوماً فارقاً في حياة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين منتفضاً ضد قوى الشر والظلام ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، صانعاً بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر من أجل إستعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى لتبدأ مرحلة بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.