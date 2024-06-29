الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على "كهربا"

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي توقيع عقوبة مالية على محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق عقب مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت أمس وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ورفض محمود كهربا المشاركة في التدريبات التي خاضها اللاعبين البدلاء بعد نهاية المباراة وتوجه لغرفة الملابس مباشرة عقب انتهاء مباراة الأهلي وفاركو على استاد القاهرة الدولي، بالجولة 28 من الدوري الممتاز.

وأبدى محمود كهربا غضبه من عدم المشاركة في مباراة الأهلي وفاركو وعدم الدفع به من جانب الجهاز الفني رافضا المشاركة في تدريبات البدلاء بعد نهاية المباراة، وفقا للبرنامج الذي وضعه "كولر" للاعبين الأمر الذي جعل الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على محمود كهربا.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن مارسيل كولر أبلغ خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود كهربا بعد التصرف الذي قام به عقب مباراة الأهلي وفاركو .

أول تعليق من كولر على تصرف كهربا

رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعليق بشكل تفصيلي على تصرف محمود كهربا مهاجم الفريق عقب مباراة الأهلي وفاركو.

واكتفى مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي بعبارة: هذا أمر داخلي سنناقشه فيما بيننا.

وظهرت علامات الغضب على مارسيل كولر من تصرف كهربا بعد نهاية مباراة الأهلي وفاركو.

واعتمد كولر على الفلسطيني وسام أبو علي بشكل أساسي في مباراة اليوم، بينما شارك الفرنسي أنتوني موديست بديلا له في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.