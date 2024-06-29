السيسي: من المنتظر حشد 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية إلى مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار.

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي"، إلى التزام الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بـ5 مليارات يورو إلى مصر، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

وأضاف الرئيس السيسي، أن هذا الأمر يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.