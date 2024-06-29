ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على أراضٍ زراعية بالمنيا

ازالة تعديات بناء
ازالة تعديات بناء بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا برئاسة المهندس حامد فخري، اليوم السبت، بتنفيذ 5 حالات إزالة تعديات على أراض زراعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ضمن الموجة ٢٢ للإزالات.

حيث تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص إزالة عدد ٥ حالات تعد بمدينة أبو قرقاص وقرية اتليدم بناء بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء . 

وأوضح  رئيس مركز  أبو قرقاص أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

449178195_847694700738491_4286752028323766705_n
449178195_847694700738491_4286752028323766705_n
449380151_847696894071605_5772330332732310932_n
449380151_847696894071605_5772330332732310932_n
449453641_847695280738433_5226836314851339756_n
449453641_847695280738433_5226836314851339756_n
449455842_847696970738264_1669307651652813585_n
449455842_847696970738264_1669307651652813585_n
449522828_847696947404933_864839404934452087_n
449522828_847696947404933_864839404934452087_n
ابوقرقاص مركز أبوقرقاص رئيس مدينة ابوقرقاص حملة ازالة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا