إزالة 5 حالات تعد على أراضٍ زراعية بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا برئاسة المهندس حامد فخري، اليوم السبت، بتنفيذ 5 حالات إزالة تعديات على أراض زراعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ضمن الموجة ٢٢ للإزالات.

حيث تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص إزالة عدد ٥ حالات تعد بمدينة أبو قرقاص وقرية اتليدم بناء بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء .

وأوضح رئيس مركز أبو قرقاص أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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