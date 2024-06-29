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السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السياحة تنفي وجود تحذيرات للسفر من بريطانيا إلى مصر

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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نفت وزارة  السياحة والآثار، عدم صحة ما تردد  بشأن وجود تحذيرات من كل من الخارجية البريطانية وكذلك الأمريكية نشرت عبر موقعهما الإلكتروني، لرعاياهما من السفر إلى مصر، مؤكده ،أنه لا يوجد أى تغيير جديد في نصائح سفر أي من الدولتين إلى مصر.

بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على منصات التواصل الإجتماعي 

وأوضحت أن التحديث الأخير لنصائح السفر إلى مصر في كل من المملكة المتحدة كان في 26 أبريل الماضي وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان يوم 10 مايو الماضي، مشيرة أيضاً إلى أن هذا التحديث الأخير لم يتضمن أى تحذيرات للسفر إلى مصر من هاتين الدولتين من التحذيرات التي تم تداولها.

وتناشد وزارة السياحة والآثار، وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

ويمكن في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى أو الرغبة في التأكد من أى معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو قطاع السياحة والآثار في مصر، الاتصال بالخط الساخن للوزارة 19654  

 

السياحة والآثار الخارجية البريطانية الأمريكية