«العسومي» يترأس وفدا رفيعا في مؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا بالأردن

يشارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في أعمال المؤتمر البرلماني العربي حول التكنولوجيا والاقتصاد، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية كل من رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي و رئيس البرلمان العربي.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "آثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي"، وبمشاركة المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي وعدد كبير من المنظمات العربية المعنية بالأمن السيبراني والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ويتناول هذا المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية، تشمل الأدوار المحورية التي تلعبها التكنولوجيا والابتكار في تعزيز النمو الاقتصادي العربي، وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الإقليم العربي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين أهل الخبرة والاختصاص في مجال التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد في العالم العربي، بالإضافة إلى التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.