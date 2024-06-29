استمرار إغلاق شواطئ مطروح المفتوحة لليوم الثاني على التوالي

قررت محافظة مطروح، اليوم السبت، استمرار إغلاق الشواطئ المفتوحة على البحر بمدينة مرسى مطروح لليوم الثاني على التوالي، مع حالة اضطراب البحر وارتفاع الأمواج مع شدة التيار والسحب مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والمتوقع حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية تمتد من الجمعة إلى الأحد.



محافظة مطروح تناشد رواد الشواطئ والمصطافين بالالتزام بالتعليمات

وناشدت محافظة مطروح رواد الشواطئ والمصطافين بالالتزام بتعليمات مسؤولى الشواطئ مع استمرار إغلاق طريق كورنيش الأبيض الجديد والتحذير من السباحة بشواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة، وكذلك مزار كليوباترا، ويمكنهم الاستمتاع بالشواطئ القريبة وداخل المدينة كشاطئ مطروح العام والليدو وروميل والفيروز والنخيل وعلم الروم ومينا حشيش والغرام.

كانت رئاسة مجلس مدينة مرسى مطروح، قد اتخذت عدة إجراءات صارمة، أمس الجمعة، بإغلاق الكورنيش والطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة؛ لمنع رواد الشواطئ من النزول في شواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة؛ لوجود حالة من عدم الاستقرار في البحر وارتفاع الأمواج أكثر من 2 متر ووجود تيارات بحرية وسحب.

وقال رضا جاب الله رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، إن مسئولي الشواطئ المفتوحة بمجلس المدينة أغلقوا الطريق المؤدي إلى كورنيش الأبيض أمام رواد شواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة، موجهاً لكريم عرفان مدير الشواطئ؛ بالمرور مع رؤساء الشواطئ، وتم التأكد من غلق الطرق بكارتة بالبوابات المؤدية إلى الشواطئ من نزول البحر، حفاظاً على أرواح ضيوفنا أهالينا من الغرق، والتأكيد على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن عن الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها وهي روميل والباسنت والنخيل وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ.

وأكد جاب الله بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولا بأول الحالة العامة للشواطئ وشدد على مستأجرى الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات.

وحذرت مدينة مرسى مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة علي جميع الشواطئ المفتوحة وهي الأبيض وأم الرخم وعجيبة.

رئيس مدينة مطروح يوجه رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية على البحر

ووجه جاب الله لرؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية على البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، ونحن غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، اليوم الجمعة، بسبب حالة عدم الاستقرار في البحر وارتفاع الأمواج.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.