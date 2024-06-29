مستندات لازمة للحصول على تصريح الإقامة للاجئين.. اعرف التفاصيل

يلتزم كل أجنبي بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون في جمهورية مصر العربية بالحصول علي تصريح إقامة ساري ، وبدون تصريح يكون بذلك مخالفا لقواعد الاقامة بالبلاد وهو ما يعاقب عليه القانون المصري .

فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم الاوراق المطلوبة لاستخراج تصريح إقامة للاجئين وهي :

- جميع بطاقات تسجيل مفوضية شئون اللاجئين الخاصة بإفراد الاسرة ومن تعول من المسجلين معك في مصر .

- جواز السفر الاصلي لافراد الاسرة ومن تعول المسجلين معك في مصر .

- نسخ من كل من مستند التسجيل الخاص بالمفوضية وجواز / جوازات السفر .

- الرقم المرجعي الذي حصلت عليه من مكتب المفوضية .

- صورتان شخصيتان بحجم جواز السفر ، لا حاجه الي صور من تعول الا إذا كانوا أكبر من 12 عاما وتم إصدار بطاقة توثيق منفصلة لهم من المفوضية .

