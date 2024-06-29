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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مستندات لازمة للحصول على تصريح الإقامة للاجئين.. اعرف التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يلتزم كل أجنبي بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون في جمهورية مصر العربية بالحصول علي تصريح إقامة ساري ، وبدون تصريح  يكون بذلك مخالفا لقواعد الاقامة بالبلاد وهو ما يعاقب عليه القانون المصري .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم الاوراق المطلوبة لاستخراج تصريح إقامة للاجئين وهي :
- جميع بطاقات تسجيل مفوضية شئون اللاجئين الخاصة بإفراد الاسرة ومن تعول من المسجلين معك في مصر .
- جواز السفر الاصلي لافراد الاسرة ومن تعول المسجلين معك  في مصر .
- نسخ من كل من مستند التسجيل الخاص بالمفوضية وجواز / جوازات السفر .
- الرقم المرجعي الذي حصلت عليه من مكتب المفوضية .
- صورتان شخصيتان بحجم جواز السفر ، لا حاجه الي صور من تعول الا إذا كانوا أكبر من 12 عاما وتم إصدار بطاقة توثيق منفصلة لهم من المفوضية . 
 

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