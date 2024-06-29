السيسي: "الاستثمار المصري الأوروبي" فُرصة للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر اليوم، مؤتمر الاستثمار المصرى الأوربي المشترك، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية، فُرصة للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك: "كما يتيح المؤتمر الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر".

وتابع: "إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".