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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 32 محضرا تموينيا بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية بمدينة
حملة تموينية بمدينة أبوقرقاص بالمنيا
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تابع المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص  اليوم السبت حملة تفتيشية مفاجئة على عددا من المخابز البلديةبمركز ابوقرقاص لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين fإشراف  محمد تقى مدير ادارة التموين بمركز ابوقرقاص . 

وأسفرت نتائج الحملة علي مخابز مركز ابوقرقاص عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم ضبط ٣٢ محضر ما بين نقص وزن و غير مطابق للمواصفات و عدم نظافة و عدم وجود سجلات التفتيش وعدم وجود شهادات صحية. 

شدد  رئيس مركز  ابوقرقاص على إدارة التموين بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية في هذا الشأن لضبط كافة المخالفات التموينية .

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ابوقرقاص مركز أبوقرقاص - حملة تموينية المنيا رئيس مركد ابوقرقاص