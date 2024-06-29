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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأبرز لمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأبرز لمصر. 

وتوجه خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، بالشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، على ماتقود به من جهد لترفيع العلاقات مع مصر انطلاقا من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأووربي، ما يعكس قوة علاقاتنا الثناية في ظل هذه الأوقات الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. 

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.

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