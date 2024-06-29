رمضان صبحي يخضع لجلسة استماع ثانية أمام الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات

يخضع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لجلسة الاستماع الثانية أمام لجنة مكافحة المنشطات اليوم السبت لتقديم دفوعه بعد قرار إيقافه بسبب ظهور خطأ في نتيجة عينة التحليل الخاصة باللاعب.

وكانت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات أعلنت في وقت سابق إيقاف رمضان صبحي مؤقتا لحين خضوعه لجلسة استماع لمعرفة سبب "تلف" العنية.

جلسة استماع ثانية لرمضان صبحي

ومن المنتظر أن يواصل رمضان صبحي تقديم دفوعه أمام لجنة المنشطات، بعد اتهامه بإفساد عينة التحليل الخاصة به في وقت سابق.

وكان لاعب بيراميدز خضع للجلسة الأولى مطلع الشهر الجاري، أمام لجنة المنظمة وبحضور محاميه حيث كشف حازم خميس كواليسها، مشددًا على أن إيقاف اللاعب سيزال مستمرًا لحين صدور القرار النهائي.

تفاصيل عينة رمضان صبحي

قال حازم خميس في تصريحات تلفزيونية: التفسير العلمي هو أنه أي تغيير في البول، قد يكون ناتجا عن أمراض الكلى أو أمراض سرطانية، وهي التي تغير تركيبة البول، وأعتقد أن رمضان صبحي وممثليه طلبوا جلسة أخرى، وتدرس المنظمة الملف كاملًا، واللاعب لا يزال موقوفًا ولم يتم رفع الإيقاف عنه بشكل مؤقت لحين الجلسة الثانية كما تردد.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن بيان منظمة المنشطات المصرية عن منتحلي الشخصية، هو أن لجنة الاستماع محدش يقدر يعرف اللي حصل إلا لو حد سرب المعلومات، ومن المفترض أن يتم الشرح من خلالنا، ولا يمكن التحدث في أشياء خاصة بالمنظمة مع الإعلام والمنظمة لا يمكن أن تكون على عداء مع أي رياضي، واللي بياخد القرار لجان مستقلة وليست مديرة المنظمة، وهل يعقل أن هذه المنظمة من أعلى المنظمات في العالم تخالف الكود الدولي وكمان مديرة المنظمة متعرفش أسماء اللاعبين من الأساس.

وتابع: وظيفة المنظمة الوقوف مع اللاعبين المصريين، وأول لجنة هتاخد القرار لو القرار لم ينل إعجاب اللاعب يلجأ إلى الاستئناف ومنها إلى المحكمة الرياضية الدولية، لجنة الاستماع حال اتخذت قرار الصبح يلعب يبقى يلعب، القرار في الآخر من المنظمة الوطنية ومعاه مذكرة تفصيلية لهذا القرار، وأقصى عقوبة في مثل هذه الحالات 4 سنوات، وأقل عقوبة سنة إذا أدين كرياضي.