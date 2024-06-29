الثانوية العامة 2024.. محافظ بني سويف يتابع سير الامتحانات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة2024/2023، والتي كانت قد بدات منذ 10 يونية الجاري ، بالمواد غير المضافة للمجموع، واستؤنفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة"السبت 22 من نفس الشهر"باللغة العربية كأول مادة من المواد الأساسية، ، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في شهادة الثانوية العامة عن 19.1 ألف طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 45لجنة على مستوى المحافظة .

واطمأن محافظ بني سويف من وكيل الوزارة هاني عنتر،على سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، والذي أشار إلى متابعته وتواصله مع غرفة عمليات الوزارة "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ،حيث أدى" اليوم السبت "الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للقسم الأدبي ،وبالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم " الكيمياء" ، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ( ورقة ثانية ) وذلك خلال 45 لجنة على مستوى المحافظة

وحرص وكيل التعليم على التواصل مع مديري إدارات التعليم" من غرفة العمليات "قبل بدء الامتحان والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد ، حيث تم التأكيد على تنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان والتحفظ على أية أجهزة تليفون في حالة ضبطها أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان

كما أشار وكيل الوزارة إلى السماح للطلاب بدخول اللجان بدءاً من الساعة الثامنة والربع صباحاً بعد تنفيذ عملية التفتيش بشكل دقيق وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء الامتحان بكتابة البيانات بدقة ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب ، مع التشديد على الطلاب بعدم الدخول إلى اللجان باي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش ، والتصدي لأي محاولات غش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تحدث بالامتحان .

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.