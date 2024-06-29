السيسي: مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي رسالة ثقة ودعم من المفوضية للاقتصاد المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك 6 محاور للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الاستثمار.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، أن مصر شريك إستراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، موضحًا أن الأزمات الدولية والإقليمية تلقي أعباءها على جميع الدول، ومصر أثبتت أنها شريك للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تخطو خطوات سريعة ومتلاحقة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مؤتمر اليوم هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.