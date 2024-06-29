أول صورة لسائق التوك توك ضحية القتل والسرقة بسنورس في الفيوم

حصلت البوابة نيوز على صورة شاب يدعى ربيع شعبان عبد التواب، 27 عاما، قتل على يد جاره ويدعى إسلام. ج. م، بغرض سرقتها، بقرية فيدمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتمكنت قوات أمن الفيوم من إلقاء القبض علي القاتل.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا يفيد بتغيب سائق توك توك، منذ 11 يوما بفيديمين التابعة لمركز شرطة سنهور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث مركز شرطة سنهور، للتحقيق والبحث حول اختفاء "ربيع . أ" 27 سنة: "عقب قيام أسرته بتحرير محضر بتغيبه عن المنزل، وبعد مرور 11 يوما ومع خيط البحث والتحري توصلت المباحث بأن أصابع الاتهام أشارت على شخص يدعى "إسلام. ج . م"25 سنة مقيم بقرية فيديمين دائرة المركز، لاتهامه بقتل وسرقة سائق التوكتوك ودفنه في أرض زراعية للتخلص منه وإبعاد الشبهة عنه بعد سرقة مبلغ مالي 90 ألف جنيه نظير ثمن التوكتوك لمالكه المجني عليه .

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استدرج سائق التوك توك بعد قيامه بشرائه منه بمبلغ 90 ألف جنيه من أجل سرقة المبلغ المالي منه، وبعد وصوله اعتدى عليه في أرض فضاء على أطراف القرية، وقتله وتخلص منه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنه في أرض زراعية مجاورة للحيز العمراني، وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خط سير المجني عليه، تبين أنه يدعى «إسلام.ج.م 25 سنة» عاطل، وتمكن فريق من رجال مباحث قسم شرطة سنهور من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم أنه كان يمر بضائقة مالية وقرر سرقة الــ«توك توك» وثمنه من البائع والتخلص من قائده، وأرشد عن مكان دفن جثة سائق الــ«توك توك».