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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بعد هطول أمطار غزيرة

نيكاراجوا
نيكاراجوا
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أعلنت سلطات نيكاراجوا اليوم /السبت/ وفاة أربعة أشخاص الجمعة في ماناجوا، عاصمة نيكاراجوا، كما تم إجلاء مئات الأشخاص في المكسيك، بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها العديد من دول أمريكا الوسطى، حسبما أوردت "إذاعة فرنسا الدولية". 

ولقي الضحايا، وهم ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 8 و9 و12 عاما ووالدهم، حتفهم عندما انهار جدار منزلهم في ماناجوا بسبب هطول الأمطار، وفقا لبيان صادر عن حكومة نيكاراجوا. وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان في المنطقة. وتسببت الأمطار المتواصلة التي هطلت على كامل أراضي نيكاراجوا تقريبا يوم الجمعة في فيضان الأنهار وحدوث فيضانات في عدة مدن. 

وفي المكسيك، تم إجلاء مئات الأشخاص الجمعة في مدينة بوسط البلاد بعد هطول أمطار غزيرة وانسداد قناة صرف مما تسبب في حدوث فيضانات.

نيكاراجوا الأمطار الغزيرة المكسيك