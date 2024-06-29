رفع 150 طن مخلفات صلبة بسمالوط

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، اليوم السبت، استمرار أعمال الحملة الموسعة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية لقرية البيهو وحى جنوب المدينة.

أوضح رئيس مركز سمالوط أنه تم رفع مايقارب من 150 طن مخلفات صلبة وقمامة، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بحى شمال وشرق وجنوب المدينة خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية وفى حى غرب المدينة تم متابعة استكمال أعمال تجميل ودهان البلدورات بامتداد الطريق الدائري وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وأكد رئيس مركز سمالوط على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى.

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