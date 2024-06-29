السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول الفرص الاستثمارية للدولة المصرية وقدراتها التنافسية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا حول الفرص الاستثمارية للدولة المصرية وقدراتها التنافسية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

يأتي المؤتمر بمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين .

ويفتتح المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".